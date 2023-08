Uno por uno, los precandidatos que no pasaron el piso de las PASO

En estas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron diez los espacios políticos que se presentaron pero no alcanzaron el piso exigido mínimo del 1,5% de votos para poder participar en los comicios generales de octubre. Entre los diez espacios que no llegaron al piso exigido sumaron el 2% de los votos, unos 400.000 votos. Uno por uno, los precandidatos que no estarán en las Elecciones 2023 1) Principios y valores Con sus cinco precandidatos internos – Guillermo Moreno, Carina Paola Bartolini, Eliodoro Martínez, Jorge Eduardo Oliver y Paula Lorena Arias – sólo llegaron al 0,78 %, en las PASO. 2) Libres del Sur Libres del Sur tampoco alcanzó el objetivo, ya su única fórmula conformada por Jesús Escobar y Marianella Lezama Hid, cosechó el 0,65% de los votos en estas PASO. 3) Movimiento al Socialismo La fórmula de izquierda representada con Manuela Castiñeira y Lucas Ruiz, del Movimiento al Socialismo, en estas PASO se quedó en el 0,35%. 4) Partido Obrero En tanto, Marcelo Ramal -Patricia Urones, del Partido Obrero, rondó el 0,26%. 5) Movimiento Izquierda Juventud y Dignidad Con dos candidatos para las PASO – Santiago Cúneo y Raúl Castells -, también quedaron fuera de las generales ya que juntos llegaron solo al 0,34%. 6) Frente Patriota Federal El Frente Patriota Federal, de César Biondini, sumó el 0,21% 7) Movimiento de Acción Vecinal El espacio liderado por Raúl Albarracín recogió el 0,17%. 8) Frente Liber.ar Con el 0,09% quedó eliminado de la posibilidad de competir en octubre el Frente Liber.ar, que presentó tres precandidatos: Nazareno Etchepare, Julio Bárbaro y Ramiro Eduardo Vasena. 9) Proyecto Joven Proyecto Joven llevó tres boletas con precandidatos presidenciales: Martín Miguel Ayerbe Ortiz, Mempo Giardinelli y Reina Xiomara Ibáñez. Al igual que Frente Liberar, obtuvieron el 0,09%. 10) Unión del Centro Democrático El último lugar lo ocupó la histórica UCEDE, que obtuvo el 0,04% presentando como precandidatos a la fórmula Andrés Gabriel Passamonti y Pamela Fernández Margaride.

Both comments and pings are currently closed.