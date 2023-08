En agosto siguen los beneficios del programa “Circuito de Ahorro Brown”

Como todos los meses, en agosto los vecinos de Almirante Brown también podrán acceder a diversas alternativas de mercado con productos locales de calidad y a precios accesibles a través del programa “Circuito de Ahorro Brown”. En el marco de dicha iniciativa, el Municipio sigue acercando más servicios a cada uno de los hogares brownianos, promoviendo nuevas herramientas para cubrir todas las necesidades de la comunidad. “Continuamos ofreciendo numerosas alternativas para que las familias brownianas puedan adquirir productos locales -sin intermediarios- y a precios accesibles. Así también fomentamos la economía popular de nuestro querido Almirante Brown”, sostuvo Mariano Cascallares En agosto vuelve el Mercado Móvil Brown Ahorra a distintos sectores del distrito. De 9 a 13 horas, las y los vecinos podrán adquirir , entre otros, productos de almacén, verduras, frutas, panificados y pastas, en los siguientes puntos: Este martes 1° la propuesta arriba a plaza Japón de Burzaco; el miércoles 2 y jueves 3 estará en el Playón 2 de Abril -El Tordo y Ramírez- de Rafael Calzada; el viernes 4 y sábado 5 en la calle Mitre entre 210 y Soldi, Glew; el lunes 7 y martes 8 en Barrio Betharran de Malvinas Argentinas (Pino entre Soler y Tiglio). El miércoles 9 llega a la plaza San Cayetano, en Buenos Aires y Sempere de Burzaco; el viernes 11 a la plaza Puerto Argentino de Malvinas Argentinas, en Pedro Echagüe y Serrano; el viernes 18 en plaza Almafuerte, M. Cané y Mitre, de Glew y el viernes 25 a la Estación de Claypole, Av. 17 de Octubre y Nazca. El Mercado de Productores y Productoras Familiares también regresa en agosto en una tarea articulada con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. El jueves 17, en el horario de 10 a 13 horas, los vecinos podrán adquirir en la plaza San Jerónimo (Balboa y Cervantes) de Rafael Calzada, verduras, frutas, lácteos, carne, pollo, entre otros artículos. Por otro lado, el Mercado Multiplicar sigue ofreciendo sus variados productos en el Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown de Burzaco (Uruguay y Cruz del Sur) de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados de 9 a 13. Allí se podrán comprar frutas, verduras, quesos y productos de almacén. Este mes también regresa el Mercado en tu Barrio, todos los martes y viernes en la Estación Longchamps (lado Este), de 9 a 14 horas. En el lugar se podrán adquirir productos de almacén, verduras, frutas y pescado. Por último, como todos los meses, la Feria de Productores/as locales se apostará todos los viernes en plaza Cerretti de Adrogué (Diagonal Toll y Cerretti), de 10 a 14. Mientras que todos los sábados la propuesta llegará a la Granja Educativa Municipal, Av. Juan B. Justo 1000, de 10 a 16 horas, con diversos productos, tales como, verduras, frutas, conservas, quesos de campo, salamines, panificados, huevos y dulces.

