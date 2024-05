Cascallares encabezó un encuentro con trabajadores vecinales recientemente jubilados

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó un emotivo encuentro con un grupo de trabajadoras vecinales que recientemente accedieron al beneficio de la jubilación. Allí el jefe comunal les agradeció por su enorme trabajo y por el rol social que cumplen en los barrios de nuestro distrito. La actividad se llevó adelante en la Casa Municipal de la Cultura, donde Cascallares compartió un encuentro con una decena de vecinas que con su valioso trabajo son un nexo entre las comunidades y el Estado para la resolución de conflictos. “Compartimos un encuentro con estas queridas trabajadoras vecinales que lograron su jubilación luego de años de trabajo en las calles de Almirante Brown, ejerciendo un rol fundamental tanto social como de cercanía”, sostuvo Mariano Cascallares. Las trabajadoras recientemente jubiladas son Nieves del Carmen Mosqueira, Pabla Salustiana Palacios, Eva Villalba, Ángela Mores, Teresa De Jesús Ucero, Elida Almada, María Vicenta Benítez, Margarita Correa, Victoria Gómez y María del Carmen López. Cumpliendo un rol fundamental, las trabajadoras vecinales son aquellas que detectan situaciones emergentes y vulnerables, que gracias al rápido accionar con la gestión permiten la resolución de distintas problemáticas en los barrios. Dijeron presente también en la mencionada actividad el secretario de Gobierno, Juan José Fabiani; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; y la directora de Seguridad Social, Sonia Aguilar, junto con representantes de IPS Almirante Brown, entre otras autoridades municipales y provinciales.

