Golpeó al abusador de su hija adolescente y la Policía lo detuvo a él

Un terrible hecho sucedió en Florencio Varela y se volvió rápidamente viral en las redes sociales por la resolución inicial que le dio la Policía. Una adolescente de 16 años fue abusada sexualmente en cercanías a su domicilio y, al enterarse su padre de lo ocurrido, encontró al abusador y lo golpeó, al punto que tuvieron que derivarlo a un hospital. Lo llamativo fue que la Policía, en primera instancia, detuvo al padre de la menor, como si el delincuente fuese él. Esto causó conmoción en los vecinos y todo tipo de opiniones en redes sociales, luego de que Mauro Szeta diera a conocer el caso. la víctima de abuso declaró lo sucedido ante Roxana Giménez, fiscal de Florencio Varela, donde la adolescente confirmó la versión de su padre que aún se encontraba en manos de la Policía. Finalmente,, donde la adolescente confirmó la versión de su padre que aún se encontraba en manos de la Policía. Tras esto, las autoridades ordenaron la detención del acusado, aunque aún permanecerá en el hospital a raíz de las heridas que tiene. Por otro lado, la fiscal ordenó también la liberación del padre de la menor.

