Elecciones 2023: habrá transporte público gratis en la provincia de Buenos Aires para ir a votar

El transporte público funcionará de manera gratuita durante todo el día de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires para facilitar la movilidad de los ciudadanos hacia los centros de votación. Así lo confirmó el ministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio, quien precisó que el próximo 13 de agosto todos los servicios de colectivos, trenes y fluviales, de pasajeros en la provincia de Buenos Aires para zonas del delta funcionarán con frecuencia de días sábados y sin cobrar boletos a los usuarios. La medida fue dispuesta a través de una resolución del Ejecutivo provincial que será publicada en las próximas horas y busca, como ocurrió en elecciones anteriores, garantizar y facilitarle a los ciudadanos asistir a emitir su voto. “Todo el mundo que vaya a votar va a tener transporte público y gratis”, subrayó D’Onofrio durante una entrevista por Radio 10 en la que aclaró que, por ahora, la disposición sólo fue tomada por la gestión de Axel Kicillof. El beneficio y el sistema de frecuencia regirá en el área que corresponde a la provincia, y se extenderá también a los distritos del denominado “interior” bonaerense y distritos del delta. Según D’Onofrio, el Gobierno nacional tiene prevista una medida similar. “Tengo entendido que Nación va a sacar” una resolución en el mismo sentido, anticipó. Todavía queda saber qué hará al respecto el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

