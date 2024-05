Reconocimiento de UNICEF y la provincia al municipio de Brown por su trabajo en niñez y adolescencia

En un acto realizado en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Almirante Brown fue reconocido por su enorme compromiso y trabajo con la niñez y la adolescencia en nuestro distrito. Durante la jornada -que fue encabezada por el gobernador Axel Kicillof- el intendente municipal Mariano Cascallares recibió la distinción otorgada por UNICEF en el marco de la iniciativa un Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), de la que Almirante Brown forma parte desde el año 2023. También estuvieron presentes, entre otros, la vicegobernadora, Verónica Magario, y la responsable de UNICEF en la Argentina, Luisa Brumana; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni. Por Almirante Brown participaron, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y DD.HH., Bárbara Miñán y la subsecretaria de Mujeres, Géneros y Niñeces, Leda Quintana. “Agradecemos el reconocimiento y la tarea conjunta que llevamos adelante para avanzar con esta iniciativa de UNICEF en Almirante Brown promoviendo la consolidación del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Para nosotros es muy importante potenciar el trabajo con la comunidad”, indicó Mariano Cascallares. Cabe señalar que a partir de la adhesión a MUNA la comuna browniana fortaleció la tarea en tres líneas de acción específicas: Primera Infancia, Entornos libres de Violencia y Entornos Saludables, siempre en articulación con el Gobierno bonaerense y la asistencia y acompañamiento del Grupo Pharos como socio implementador de UNICEF en la propuesta. En ese marco, el Municipio ya realizó un autodiagnóstico y cuenta con un proyecto que próximamente pondrá en marcha. Almirante Brown recibió la distinción por ser un Municipio comprometido con la niñez y la adolescencia y por seguir adelante adecuadamente con los tiempos y objetivos planteados al integrar la propuesta MUNA. Vale recordar que MUNA es una estrategia de trabajo territorial que busca fortalecer las capacidades de gestión pública de los gobiernos municipales para la elaboración de diagnósticos y la creación de programas que garanticen los derechos de la niñez y la adolescencia. Durante el acto realizado en la Gobernación una decena de municipios de la provincia de Buenos Aires se sumaron también al programa de UNICEF.

