Qué estaciones de servicio adelantaron la suba y de cuánto es el aumento

Este martes las empresas Shell, Axion y Puma decidieron adelantar el aumento de precios de los combustibles en los surtidores de sus estaciones de servicio y aplicaron un ajuste superior al previsto. Según informó la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro (Cecnern), esta es la última suba que se aplica en el marco del acuerdo Precios Justos para los combustibles. Tal como pasó en julio, este mes volvieron a adelantar el ajuste, que estaba pactado para el fin de semana en que se realizarán las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Combustibles: YPF no aumentó Las estaciones de servicio de la compañía argentina, que controla más de la mitad del mercado de combustibles, todavía no realizó ajustes y no hay confirmación de cuándo lo hará. Pero, esto está en línea con lo que suele suceder, ya que, generalmente, la empresa aplica los incrementos a partir de las 00:00 y hasta minutos antes a la implementación de los mismos no hay aviso.

