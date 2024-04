Cascallares analizó con el ministro de Seguridad y el Jefe de la Policía Bonaerense el despliegue policial en Almirante Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, se reunió con el gobernador Axel Kicillof y luego con ministro de Seguridad, Javier Alonso, y con el jefe de la Policía Bonaerense, Comisario General Javier Villar, para analizar el mapa del delito y el despliegue de la Policía Bonaerense en nuestro distrito y en la región. En efecto, en la oportunidad se realizó un repaso del funcionamiento de las diferentes fuerzas que tiene operando la Policía Provincial en nuestra zona. “Como Municipio nos volvimos a poner a disposición para seguir apoyando con recursos propios a las fuerzas de seguridad de la Provincia para que continúen cumpliendo con su función como es proteger a nuestros vecinos”, indicó Cascallares. Agregó que durante el encuentro de trabajo “también repasamos el desempeño de las diferentes fuerzas descentralizadas de la Policía Bonaerense que operan en Alte Brown desde la base de la FBA en Rafael Calzada, el grupo GPM de motos en Don Orione (Dufau entre Eva Perón y Romero), el Escuadrón de Infantería en Glew y el GAD en el barrio Betharram”. Trascendió que además en la oportunidad se evaluó el funcionamiento de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Almirante Brown que se inauguró este mismo mes en la localidad de Claypole. El intendente Cascallares cerró indicando que “finalmente dialogamos sobre la importancia de haber descentralizado a fines del año pasado las Fiscalías del Departamento Judicial de Lomas de Zamora en el Polo Judicial de Rafael Calzada desde donde especialmente se está investigando diversas modalidades de delitos cometidos en nuestro distrito”.

