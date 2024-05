El municipio de Brown designó con el nombre “Santos Cura Brochero” a una plaza de José Mármol

En el marco de las actividades por el 140° aniversario de la localidad de José Mármol, el Municipio de Almirante Brown designó ayer con el nombre de “Santo Cura Brochero” a la plazoleta ubicada en la intersección de las calles Grandville y Piedrabuena. De ese modo, la Comuna que conduce Mariano Cascallares dio cumplimiento a la Ordenanza N° 13.330 del Concejo Deliberante browniano que designa con el nombre de “Plaza Santo Cura Brochero” al mencionado espacio en homenaje al santificado cura que caminaba junto a su pueblo. “Esta mañana participamos junto a Vecinos del acto de imposición del nombre Santo Cura Brochero a la plazoleta ubicado en la esquina de las calles Grandville y Piedrabuena de nuestra querida localidad de José Mármol”, indicó Mariano Cascallares que compartió la actividad con los vecinos. La imposición del nombre a la plazoleta fue una iniciativa del vecino y Dr. Jorge Cocciolo, y del Cura Parroco P. José Luis y acompañada por cientos de vecinos de la Parroquia Nuestra Señora De Lujan de José Mármol. Cascallares consideró que “bautizar con el nombre del Santo Argentino a este predio no sólo constituye un homenaje y un reconocimiento a su vida de entrega, sino que también movilizará a muchas personas, especialmente a los jóvenes, a averiguar quién era este “cura bueno”, este “cura de los desamparados”, a este “cura de la gente” Y esperamos que su ejemplo nos ayude a todos a estar más atentos a las necesidades de nuestros hermanos”, indicó. La actividad fue acompañada por la Banda Militar de Guardias Nacionales que interpretó ante la emoción de los presentes las estrofas del Himno Nacional Argentino justo en el Día de nuestra canción patria por excelencia. Asimismo, el acto estuvo acompañado por la inauguración de un colorido mural en homenaje al Cura Brochero. Participaron además el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jaetuschenko, la delegada municipal de Mármol Valeria Ramallo y vecinas y vecinos de esa localidad browniana.

