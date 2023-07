Cafiero, Cascallares y Fabiani recorrieron una Pyme de Burzaco que exporta al Mercosur

E ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Santiago Cafiero, recorrió junto a Mariano Cascallares y a Juan Fabiani la pyme Indioquimica S.A, radicada en el Parque Industrial de Burzaco, que fabrica insumos químicos para exportar a Latinoamérica. La actividad se llevó adelante en la planta ubicada en Guatambú N°1780, donde las autoridades, junto con el subsecretario de Promoción Comercial e Inversiones de la Nación, Guillermo Merediz, fueron recibidas por Mariano y Ramiro Castro, dueños de la industria browniana. Allí Cafiero, Cascallares y Fabiani recorrieron las instalaciones de la pyme local, en el marco del Plan Nacional de Promoción de Exportaciones 2023, ya que se trata de una empresa de capitales nacionales que fabrica insumos químicos para distintas industrias de la Argentina y Latinoamérica. La empresa, instalada en el Sector Planificado de Almirante Brown desde 1977, logró dar un exportador en 2021 -en plena pandemia- y recibió la asistencia de la Cancillería Argentina para contactar importadores en Porto Alegre, Brasil. “En Almirante Brown tenemos el fuerte compromiso de continuar acompañando a las PyMEs de nuestro Parque Industrial, potenciando la producción y el empleo local. Por eso, con Santiago (Cafiero) y Guillermo (Merediz) recorrimos esta PyME de capitales nacionales que fabrica insumos químicos para Latinoamérica. Esta empresa browniana tiene 40 empleados y exporta más del 40% de su producción”, sostuvo Mariano Cascallares. Por su parte, Cafiero remarcó que “la empresa duplicó sus exportaciones en 2021, tiene 40 empleados y exporta más del 40% de su facturación”. “Están exportando a Paraguay, Uruguay y Ecuador y trabajamos juntos para que puedan exportar a Brasil. Tenemos que sumar más empresas exportadoras, ganar más mercados y crear más empleo de calidad en Argentina”, completó. Se trata de una mediana empresa familiar que abastece a distintas industrias de Argentina y de la región con diversos productos, entre ellos agentes de superficie orgánicos, productos de limpieza y detergentes y de cuidado personal, para pinturas y tintas para la industria textil y del petróleo, para el agro y para catalizadores para resinas. Por parte del Municipio de Almirante Brown, dijo presente el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone.

