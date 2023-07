ANSES AUH: cambios en Tarjeta Alimentar para el próximo mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó, para todas las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que el monto que le corresponde a la Tarjeta Alimentar incluirá algunos cambios para los haberes de agosto 2023. Cabe remarcar que, el programa ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social, cuyo montos ascienden hasta los $34.000, les permite que a las titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años la posibilidad de acceder a los alimentos necesarios dentro de la canasta básica. Si bien este beneficio se paga junto con la AUH, dado que en agosto habrá un feriado, que será el lunes 21 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el calendario de pagos sufrirá algunos pocos cambios. Tarjeta Alimentar: de cuánto será cada uno de los montos en agosto Personas gestantes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE): $17.000.

$17.000. Madres con un hijo : $17.000.

: $17.000. Madres con dos hijos : $26.000.

: $26.000. Madres con tres o más hijos: $34.000.

