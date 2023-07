Katopodis, Cascallares y Fabiani recorrieron el nuevo Centro de Desarrollo Infantil de Brown

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, recorrió junto a Mariano Cascallares y a Juan Fabiani el nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que beneficiará a más de 90 familias del barrio Altos del Castillo de Ministro Rivadavia. De la actividad también participó Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La recorrida se llevó adelante este martes 18 de julio en el flamante edificio ubicado en las calles Estanislao entre Araujo y Sarcione. Con esta política pública se busca ampliar y fortalecer los servicios existentes en las áreas de cuidado y contribuir a reducir las brechas existentes en la niñez. Este nuevo Centro de Desarrollo Infantil es un espacio de cuidado para niños y niñas de 45 días a 36 meses y funcionará en el turno tarde de 13 a 17 horas. Cuenta con una sala para niños de 45 días a 1 año, una segunda sala de 1 a 2 años, y una tercera de 2 a 3. El CDI, que forma parte del Programa de Infraestructura del Cuidado, cuenta con un patio arquitectónico en un solo nivel para el desarrollo de diversas actividades, una sala maternal, salas para diferentes rangos de edad y un bloque sanitario para los infantes. También incluye espacios lúdicos y juegos infantiles para el disfrute de los niños y niñas. Las instalaciones incluyen diferentes patios adaptados a las condiciones ambientales requeridas además de oficinas, lactario, sector de cocina y cuatro salas destinadas a niñas y niños de 2 a 4 años. Cabe destacar que en Almirante Brown se están construyendo un total de cinco Centros de Desarrollo Infantil, entre los que se encuentran, este del barrio Altos del Castillo y también otros cuatro en las localidades de Malvinas Argentinas, Glew, San Francisco Solano y Ministro Rivadavia. “Siempre es una alegría recibir a Gabriel (Katopodis), en este caso recorriendo este Centro de Desarrollo Infantil, que está pensado para potenciar las políticas públicas para nuestros niños y niñas en estado de vulnerabilidad para tener un Estado presente y profundizar la promoción y protección de sus derechos”, sostuvo Mariano Cascallares quien también agradeció el trabajo conjunto con Gabriel Lerner. Katopodis, por su parte, remarcó que “es una satisfacción recorrer el primer Centro de Desarrollo Infantil de Almirante Brown para el barrio Altos del Castillo, uno de los 500 espacios de este tipo en todo el país”. “Tenemos que cuidar y defender todo lo que hicimos y contarle a cada vecina y vecino cómo proyectamos el futuro con más oportunidades”, destacó. Fabiani, por su parte, remarcó que estos Centros de Desarrollo Infantil realizados en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación son muy importantes porque buscan “igualar oportunidades en la primera infancia y reducir las brechas existentes de pobreza, género y de distribución territorial en el acceso a espacios de desarrollo infantil”. Durante la visita se firmó además un convenio mediante el que se aprobó el “Plan Nacional De Primera Infancia” con el objetivo de garantizar el desarrollo integral de niños y niñas de 45 días a 4 años en situación de vulnerabilidad social en pos de favorecer la promoción y protección de sus derechos. Dijeron presente en la actividad la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo, y la subsecretaria de Familia y Políticas Sociales, Leda Quintana. También estuvieron el subsecretario de Desarrollo Humano, Adrian Arano; la directora general de Arquitectura, Gabriela Mendía; el coordinador general de Políticas Sociocomunitarias, Mateo Moyano; y el coordinador de Referentes Barriales, Juan Castro, entre otras autoridades.

