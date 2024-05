Los sindicatos docentes realizarán un paro nacional de 24 horas el próximo jueves

La decisión fue informada en el mediodía de este lunes. En este sentido, los diferentes protagonistas de la medida de fuerza apuntan contra el gobierno de Javier Milei y las paritarias insuficientes. Los gremios docentes anunciaron un paro de 24 horas para este jueves en todos los niveles del sistema educativo, por el atraso salarial y la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional. La medida fue anunciada por la Unión Docentes Argentina (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confedereación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), luego de que se produzca un estancamiento en las negociaciones por aumentos salariales y la paritaria nacional, que depende del Ministerio de Capital Humano.

Both comments and pings are currently closed.