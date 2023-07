Cascallares entregó 2150 bicicletas a estudiantes de escuelas secundarias y técnicas de Brown

Mariano Cascallares y Juan Fabiani encabezaron la entrega de 2150 bicicletas a alumnos y alumnas de Escuelas Secundarias, Técnicas y de la Escuela Agraria de nuestro distrito en un acto realizado en el Polideportivo de Ministro Rivadavia. La actividad se llevó adelante en el Microestadio “Diego Armando Maradona”, donde las autoridades entregaron los rodados en el marco del programa “En Bici a la Escuela”, dirigido especialmente a aquellos alumnos designados como “mejor compañero/a” y “mejor trayectoria y/o esfuerzo”, de todos los años de las escuelas secundarias de gestión Estatal. En esta oportunidad, se entregaron bicicletas a estudiantes de 69 escuelas secundarias, entre ellas las N°11, N°12, N°13 y N°18 de Adrogué; las N°2, N°21, N°41, N°42, N°43, N°51, N°78 y N°56 de Burzaco; las N°8, N°14, N°19, N°30 y N°65 de Claypole; las N°66, N°46, N°48, N°20 y N°54 de San Francisco de Asís; y las N°3, N°7, N°25, el anexo de la N°3, N°59, N°73, N°75, N°26 y N°49 de Glew. También las escuelas secundarias N°1, N°67 y los anexos de la 1 y la 18 de José Mármol; las N°5, N°70, N°16, N°36, N°44, N°76, N°80, N°45 y N°64 de Longchamps; las N°6 y N°33 de Malvinas Argentinas; la N°52 de Ministro Rivadavia; las N°9, N°28, N°60, N°61, N°62, N°63, N°71, N°79, N°74, N°50 y N°72 de Rafael Calzada; la N°50 y N°72 de San José y el anexo 8 de Solano. Además, recibieron bicicletas las escuelas técnicas N°1 de Longchamps, N°2 de Glew, N°4 de Burzaco y la Escuela Agraria de Glew. “Estamos muy felices de volver a encontrarnos con nuestros jóvenes para concretar la entrega de 2150 bicicletas a 59 escuelas secundarias, 3 técnicas y la Escuela Agraria, con la impronta de sumar herramientas que faciliten la asistencia escolar y potencien las instancias de aprendizaje”, remarcó Mariano Cascallares. En esa línea, recordó que esto se suma a la “entrega de netbooks del programa ‘Conectar Igualdad Bonaerense’ a estudiantes secundarios y de tablets, a partir de un programa municipal, a alumnos y alumnas de escuelas primarias, gracias al trabajo articulado con Nación y Provincia”. De la jornada participaron también la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón, y el director general de Relaciones Institucionales Educativas, Ezequiel Mars. También estuvieron la directora del Instituto Municipal de la Juventud, Micaela Ortiz; el jefe regional de Inspección Escolar, Leonardo Lafflito, y jefa distrital de Inspección Escolar, María Inés Centurión, entre otras autoridades, además de estudiantes y directivos de las escuelas mencionadas.

