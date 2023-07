Sergio Massa y Agustín Rossi recibieron el respaldo de la CGT de cara a las PASO

El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, llegó a la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a su compañero de fórmula, Agustín Rossi, donde ambos mantendrán una reunión con la cúpula de la central obrera. El encuentro se lleva adelante en el Salón Felipe Vallese de la mítica sede de la central obrera de la calle Azopardo, y es encabezado por los cosecretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña. En este contexto, Sergio Massa instó a los trabajadores y representantes del movimiento obrero “a militar por la boleta” de Unión por la Patria de cara las PASO y se comprometió a ser “un presidente de los trabajadores” a partir del 10 de diciembre. Además, el precandidato a presidente aseguró que se propone representar “la Argentina de la producción y el trabajo” y planteó que la salida de la crisis pasa por “la venta de trabajo argentino al mundo, que es lo que nos va a sacar adelante”. También forman parte de la reunión el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros funcionarios. En el ingreso al acto, Agustín Rossi dialogó con C5N y manifestó: “para nosotros es muy importante contar con el apoyo del movimiento obrero organizado porque es el sector social por excelencia que queremos representar en términos políticos”. “Nuestro compromiso es con los trabajadores, con los que menos tienen, con mejorar las condiciones de trabajo y el poder adquisitivo del salario. Eso es lo que estamos buscando”, agregó el jefe de gabinete en el ingreso a la reunión.

