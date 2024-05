El municipio acompaña a empresas brownianas en la búsqueda de inversiones y para potenciar su productividad

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó de una jornada impulsada para vincular a empresas locales y de la región para que realicen el intercambio de ofertas, productos y servicios, con el objetivo de mejorar la productividad y potenciar a la comunidad empresarial. Se trata de “Encadenar, negocios en ronda”, una iniciativa impulsada realizada en el Parque Industrial de Burzaco que nucleó a emprendedores, profesionales de servicios, comercios, industrias, cooperativas de trabajo, escuelas técnicas, y universidades. La jornada contó con la presencia de más de 120 empresas locales y regionales e instituciones de Almirante Brown, en una actividad diseñada para que intercambien experiencias y se vinculen para generar potenciales nuevos clientes y proveedores. En este sentido, en las llamadas “rondas” hubo stands de empresas y bancos y también institucionales de las áreas de educación, empleo y turismo, además de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB). Allí, se generó un espacio donde grandes y pequeñas empresas tanto de industria como de comercio y servicio se encontraron para desarrollar nuevos clientes y proveedores. “Estamos muy contentos con llevar adelante una nueva jornada de encuentro e intercambio de experiencias por parte de la comunidad empresarial de nuestro distrito y esperamos que haya sido verdaderamente productiva para que podamos seguir potenciando este querido Parque Industrial en el que funcionan más de 300 industrias y pequeñas y medianas empresas”, remarcó Cascallares. La propuesta es de la Fundación Pro Buenos Aires, en alianza con la Cámara Empresaria Bonaerense para el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor y fue llevada adelante en articulación con el Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional, el Sector Industrial Planificado, la Unión Industrial de Almirante Brown, y la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires. La jornada contó con la presencia del secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; el subsecretario Desarrollo Productivo y el Comercio, Leandro Gavioli; la directora de Desarrollo Industrial, Gabriela Pellegrini; el presidente de la Comisión Mixta, Hernán Pereyra y el presidente de la UIAB, Miguel Rodríguez.

