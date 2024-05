Presentaron un libro sobre los derechos del niño en la biblioteca municipal Esteban Adrogué

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, acompañó a Alicia Taliercio, jueza de Familia de Lomas de Zamora, en la presentación de su libro “Convención Internacional de los Derechos del Niño: Te escucho niño”, durante un acto realizado en la Biblioteca Municipal Esteban Adrogué. La jornada se llevó adelante en el establecimiento ubicado en La Rosa N°974, donde la magistrada lomense hizo la presentación formal de su libro, que fue editado por “Ediciones Jurídicas”, y brindó una charla acerca de los derechos de la niñez. “Sentimos una gran alegría de acompañar a Alicia en la presentación de su nuevo libro y también el orgullo de que la Biblioteca Municipal Esteban Adrogué haya sido el lugar elegido. Desde Almirante Brown trabajamos siempre por los derechos de la niñez y tenemos el compromiso de seguir impulsando políticas públicas que vayan por ese camino”, remarcó Cascallares. Dijeron presente la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel; la subsecretaria de Mujeres, Diversidad y Niñeces, Leda Quintana; el subsecretario de Relaciones Judiciales, Leonardo Olivera; y la directora General de Promoción y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Cecilia Cardelle.

