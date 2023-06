Budge: lo denunciaron por abuso y los vecinos lo llevaron a la comisaría

Un hombre de 63 años fue detenido en Ingeniero Budge, acusado de abusar sexualmente de su sobrino menor de edad. Los vecinos lo llevaron hasta la comisaría. Según informaron fuentes judiciales a La Unión, la víctima fue un nene de 12 años, a quien su tío llevó engañado hasta su casa para abusar de él en una habitación. El chico le confesó todo a su madre y ella hizo la denuncia. Todo empezó el domingo por la noche. Según la denuncia a la que pudo acceder La Unión, la madre del nene volvió de buscar comida en una olla popular y notó que su hijo no estaba en la casa. Uno de sus hermanos le dijo que se lo había llevado su tío para regalarle una frazada que le había prometido a la familia. La mujer fue rápidamente hasta la vivienda del hombre, vio el portón abierto y entró. Fue así como vio a su hijo salir de una habitación junto a su tío, lo cual le llamó mucho la atención. Le preguntó al nene qué había pasado, pero él no contestaba. Cuando salieron de la casa, la víctima se animó a hablar y le confirmó lo que ella sospechaba: había sido abusado sexualmente.

Como si fuera poco, el menor dijo que su tío lo había amenazado: le habría dicho que si contaba algo, le haría lo mismo a sus hermanitas. Inmediatamente, la madre de la víctima hizo la denuncia. Tras la intervención del Servicio de Niñez, el chico recibió atención médica y se sometió a las pericias correspondientes para confirmar el abuso sexual. Sin embargo, como el juzgado tardaba en ordenar la detención del tío, los vecinos fueron hasta su casa para retenerlo y evitar que se escapara. Se armó un gran tumulto de gente en el cruce de las calles Saladillo y Baradero, donde vivía el hombre. Entre varios lo redujeron, lo ataron, lo subieron a una camioneta y lo trasladaron a la Comisaría 10ª de Budge, donde quedó detenido. El sujeto quedó imputado por abuso sexual agravado. La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

