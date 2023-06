El municipio de Almirante Brown avanza con el plan de Poda 2023

El Municipio de Almirante Brown instó a los vecinos y vecinas que quieran realizar tareas de poda, extracción o corte de raíces superficiales durante el período que va del 1° de mayo hasta el 31 de agosto, a que soliciten el permiso correspondiente junto con un instructivo. La Comuna browniana insistió en la necesidad de cuidar los espacios verdes y también cada ejemplar arbóreo, para lo cual solicitó realizar una poda responsable y con autorización municipal. Se trata de un rápido trámite administrativo que comienza completando un formulario que es provisto en la Mesa de Entradas ubicada en Rosales N°1312, planta baja, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. En dicho registro se deberá detallar si se trata de una poda, extracción, o ambas, junto con los datos del titular del inmueble (fotocopia de DNI y de un impuesto municipal) y la dirección del domicilio. “En Almirante Brown llevamos adelante un plan integral de reforestación en todos los rincones del distrito, extrayendo especies deterioradas o con riesgo de caída y, en paralelo, también avanzamos con los trámites para las podas correctivas en los domicilios y con las podas y los despejes preventivos de seguridad”, apuntó Mariano Cascallares. Desde la Secretaría de Gestión Descentralizada especificaron que una vez iniciado el expediente, personal del área de arbolado realizará una inspección técnica a efectos de evaluar si corresponde dar curso a la solicitud. En caso de que el resultado sea positivo, se debe retirar el permiso personalmente. Una vez obtenido el permiso, es el propio vecino quien debe realizar la poda siguiendo un instructivo, ya que el Municipio se encarga de las tareas de mantenimiento y prevención en la vía pública, como despejes de luminarias o de seguridad, y extracción de ejemplares que presenten algún riesgo. Finalmente, antes de sacar las ramas a la calle, se debe solicitar el retiro de las mismas llamando a la delegación correspondiente (ver teléfonos en https://www.almirantebrown.gov.ar/localidades). Las ramas deberán ser dispuestas en montículos materiales embolsados, volquetes o fardos atados de ramas cortadas hasta 1,20 metros de largo con un peso menor a 20 kilos. Cabe recordar que quien no tenga la autorización, será pasible de las multas establecidas en el Régimen Municipal de Faltas.

