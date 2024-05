El municipio de Brown puso en marcha un programa de terapia asistida con animales

El Municipio de Almirante Brown informó que puso en marcha el programa de Terapia Asistida con Animales (TACA) en la Granja Educativa Municipal. El mismo está destinado a niños y niñas con TEA y TDAH pero es extensivo a otras situaciones de salud. De ese modo Almirante Brown se transformó en el primer distrito de la región en brindar este importante servicio de forma pública y gratuita. Esta importante política pública se lleva adelante en el establecimiento ubicado en la avenida Juan B. Justo N° 1000 y los niños y niñas que asisten son derivados a partir del diagnóstico realizado previamente por sus terapeutas en Casa Tea, también ubicada en la localidad de Ministro Rivadavia. “Estamos muy orgullosos y felices de sumar un nuevo servicio para nuestros vecinos y vecinas. Se trata de la Terapia Asistida con Animales para niños y niñas con TEA y TDAH que asisten a Casa Tea para que sigan avanzando con sus tratamientos. Creemos en el Estado, en el acompañamiento de nuestro pueblo y en las políticas públicas que fomenten el cuidado y la inclusión social”, destacó el intendente Mariano Cascallares. La Terapia Asistida con Animales se realiza en una primera instancia con la compañía de un caballo que fue adiestrado para fines terapéuticos, junto a su cuidadora, pero luego incluirá a otros animales. En este sentido, tiene como principal objetivo mejorar la actividad emocional de los niños y niñas con TEA, TDHA y otras condiciones de salud, además de sus capacidades psicomotrices y también potenciar la vinculación con su entorno familiar y social. Como otras cualidades, esta importante terapia incrementa la autoestima de los pacientes, disminuye el estrés, la ansiedad y la depresión, aumenta la seguridad y tranquilidad, ayuda a superar los miedos y a potenciar los niveles de atención y concentración, entre muchos otros beneficios. Las jornadas se realizan de forma gratuita los días de semana por la mañana y cada niño y niña comparte entre 40 minutos y una hora con el animal, en este caso un caballo y se trata de la primera iniciativa de estas características en la Región. De la presentación del programa participaron el secretario de Salud, Walter Gómez; la subsecretaria de Redes Integrales de Servicios de Salud, Mariana Ávila; la Directora de Seguridad Social, Sonia Aguilar, y el director general de discapacidad, Diego Domínguez, además de niños, niñas y trabajadoras de Casa Tea.

