Bullrich volvió a cargar contra Larreta: “Ventajero y oportunista”

La precandidata presidencial del PRO en Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich expresó que su adversario en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, “es un ventajero total y oportunista que hace cualquier cosa por un voto”. “Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable”, dijo Bullrich en una declaraciones publicados en el portal de Clarín. Las declaraciones de Bullrich se producen luego de que Larreta afirmara que la exministra de Seguridad propone el mismo “modelo” que ya “fracasó” durante la administración de Macri entre 2015 y 2019.

