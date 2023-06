Inauguraron el aula “Islas Malvinas” en el colegio Nacional y declararon a su biblioteca como patrimonio historico

El Municipio de Almirante Brown inauguró el aula “Islas Malvinas” y la “Sala de Astronomía” en la Escuela Secundaria N°12, también conocida como el “Nacional de Adrogué” y además declaró, a través del Concejo Deliberante local, como patrimonio histórico y cultural a su Biblioteca y Mapoteca. La actividad fue encabezada por Mariano Cascallares y por el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, en el establecimiento educativo ubicado en el cruce de Espora y Esteban Adrogué, junto a la directora de la escuela, Silvina Bootz. En este sentido, primero se concretó la entrega de la ordenanza que declara de patrimonio histórico y cultural a la biblioteca y la mapoteca y luego se inauguró formalmente el Aula Islas Malvinas y la Sala de Astronomía, con la presencia del ingeniero Jorge Cabrera, a partir del descubrimiento de sus placas conmemorativas. Este nuevo espacio tiene como objetivo conmemorar a los ex combatientes brownianos caídos en la gesta de Malvinas: Omar Chaile, Ignacio María Indino, Macedonio Rodríguez, Aldo Moreno y Mario Rodríguez. “Quiero remarcar la importancia de nuestro colegio, porque sigue siendo nuestro colegio que sigue creciendo con obras y también con reconocimientos como este. Esta biblioteca fue y es emblemática para toda la comunidad porque siempre estuvo abierta y continúa brindando material para los vecinos y vecinas”, subrayó Mariano Cascallares. En esa línea, agradeció a las autoridades del colegio por la nueva aula y por “homenajear a nuestros cinco héroes caídos en las Islas Malvinas”. “Es una alegría compartir este recordatorio, esta conmemoración. Muchas gracias por dejarnos ser parte”, agregó Mariano Cascallares. De la actividad participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la delegada Municipal de Adrogué, María José Zandonadi, y el referente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Almirante Brown José Palacios, entre otras autoridades.

