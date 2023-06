Aumenta el boleto en trenes y colectivos: cuánto costará a partir del 1 de julio

Por quinta vez consecutiva en el año aumenta el boleto del transporte público. El incremento será a partir del 1 de julio para trenes y colectivos que circulen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta suba fue pactada por el Ministerio de Transporte de la Nación y se ajusta sobre la base del índice de inflación del Gran Buenos Aires que calcula el INDEC. El aumento será del 8% al tomar como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del AMBA. Precio del boleto de colectivo en julio 2023 A partir del jueves 1° de julio, los boletos de colectivo serán: Boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): $50,05

Tramo de 3 a 6 km: $55,76

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $60,05

Viajes de 12 a 27 km: $64,34

Más de 27 km: $68,63 Sigue vigente el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social de la tarjeta SUBE. El boleto mínimo pasará a $20,85. Precio del boleto de tren en julio 2023 Precios del boleto mínimo de tren a partir del 1 de julio en todas las línes: Mitre: $31,44

Sarmiento: $31,44

San Martín: $31,44

Tren de la Costa: $31,44

Roca: $24,31

Belgrano Sur: $24,31

Urquiza: $24,31

Belgrano Norte: $24,31 Pese al aumento, seguirá vigente el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social de la tarjeta SUBE.

