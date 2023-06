Cascallares y Fabianí junto a jóvenes que participaron en los juegos escolares bonaerenses

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, dijeron presente en los Juegos Escolares Bonaerenses (JEBO) que se llevaron adelante en el Polideportivo de Ministro Rivadavia y de los que participaron más de 360 jóvenes del distrito. Las actividades se desarrollaron en el predio del Polideportivo donde las y los deportistas practicaron distintas disciplinas en la etapa regional como atletismo, lanzamiento de pelota de softball, salto en largo, velocidad y una carrera de postas, entre otras. La jornada fue realizada en articulación con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a través de los Centros de Educación Física, y en total participaron 360 alumnos y alumnas pertenecientes a 38 escuelas de Almirante Brown. Además, durante la visita, Cascallares y Fabiani recorrieron una nueva tribuna que se está construyendo en la zona de la pista de atletismo, como una forma de incorporar un nuevo espacio cómodo para disfrutar de las distintas competencias que se llevan adelante. “Es un orgullo que los jóvenes de nuestras escuelas participen de la etapa regional de los Juegos Escolares Bonaerenses en nuestro Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, donde además estamos concluyendo la construcción de una nueva tribuna, apostando siempre al deporte y a la inclusión como desarrollador social”, sostuvo Mariano Cascallares. De la actividad participó también el Director de Educación Física de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Leonardo Troncoso; el presidente del Instituto del Deporte browniano, Jonathan Frisa, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, entre otras autoridades.

