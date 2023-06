Cascallares y Fabiani visitaron la planta de Danone junto a la embajadora de Francia en Argentina

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrieron junto a la embajadora de Francia en Argentina, Claudia Scherer-Effosse, las instalaciones que la empresa Danone tiene en el Parque Industrial de Burzaco. La jornada se llevó adelante en la industria ubicada en la avenida Japón N°2099, donde la embajadora dialogó con las autoridades de la industria, recorrió la planta y se interiorizó sobre los procesos productivos. Cascallares y Fabiani participaron del encuentro y le entregaron a la embajadora Claudia Scherer-Effosse un libro sobre Borges, un ejemplar del libro Los Pueblos de Almirante Brown y también un mate. “Estamos muy contentos de acompañar a la embajadora en su visita por la empresa Danone, cuya planta se encuentra en nuestro Parque Industrial, considerado uno de los más pujantes de la región en materia productiva y también en generación de trabajo”, subrayó Mariano Cascallares. Se trata de las instalaciones que la industria francesa tiene en el Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB) en cuya sede trabajan cotidianamente unas 800 personas. Durante la jornada, Cascallares ratificó además el compromiso de “seguir trabajando fuertemente con las distintas empresas y también aportando obras de infraestructura trascendentales para el desarrollo industrial, como por ejemplo el Viaducto de Ruta 4”, cuyas obras se encuentran en un avance superior al 80 por ciento. En la actividad estuvo presente también el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown, Federico Sassone.

