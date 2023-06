Paro de colectivos: UTA levantó la medida anunciada para este martes en el AMBA

El Gobierno aseguró el lunes por la noche que este martes habrá servicio normal de colectivos en el AMBA, pese a que minutos antes la Unión Tranviaria Automotor (UTA) había anunciado un paro nacional por 24 horas; y luego se dictó una nueva conciliación obligatoria para el interior del país. “No hay paro de Transporte este martes. Mediante un decreto de los ministerios de Trabajo y Transporte de la Nación se dictaminó que se pague el aumento salarial”, se detalló de manera oficial. Además, minutos antes de la medianoche se dictó una nueva conciliación obligatoria por cinco días más para UTA (colectivos de AMBA) y FATAP (colectivos en el interior del país), con promesa de nueva audiencia para el miércoles. Sin embargo, cerca de la madrugada no había servicio en varias zonas del interior. Pasadas las 21 horas finalizó sin acuerdo la reunión en el Ministerio del Trabajo, por lo que el gremio había lanzado un paro de colectivos para todo el país. La reunión se produjo antes de que venza a la medianoche el plazo de la conciliación obligatoria que había sido dictada por el Ministerio de Trabajo Desde hace un tiempo la UTA pide un aumento salarial y el pasado viernes 19 de mayo había anunciado un paro nacional, pero la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos dictó la conciliación obligatoria. En ese sentido, el gremio había advertido que, si las empresas del sector se mantienen en su postura de “negar la posibilidad de un aumento salarial”, la medida de fuerza se llevará a cabo en todo el país. “De no acordarse los salarios para el personal representado para la próxima audiencia del día lunes, ratificamos un paro por 24 horas en empresas de corta y media distancia de todo el país, desde las 00 horas del día martes 13 del corriente mes”, expresaron en un comunicado previo al encuentro. El comunicado de UTA sobre el paro en el AMBA La Unión de Tranviarios Automotor resolvió por la noche levantar el paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido a que “han otorgado los incrementos salariales pedidos únicamente para los trabajadores” de ese área, pero no habrá actividad en el resto del país. Así lo informó la UTA en un comunicado donde determinó que a “igual remuneración por igual tarea”, por lo tanto, “únicamente se procederá a dejar sin efecto la medida de acción gremial en aquellas provincias en que se cumplimente con el incremento salarial proporcional en los mismos términos y condiciones que las resueltas para el AMBA”.

