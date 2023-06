La CGT también se sumó al pedido de “unidad para construir el triunfo”

Aunque en las últimas semanas algunos dirigentes definían sus respaldos y otros continuaban en la indefinición de cara a las elecciones 2023, este martes un comunicado de la Confederación General del Trabajo (CGT) fue concreto en su respaldo dentro del Frente de Todos y concluyó con el mensaje: “Unidad para construir el triunfo“. A través del texto titulado “Unidad, Responsabilidad, Federalismo y un Proyecto de País más igualitario para triunfar”, la central sindical resaltó la necesidad “hoy más que nunca encontrar la síntesis que nos encamine a las soluciones estructurales de nuestro país”. Apuntando a las precandidaturas opositoras, a quienes adjudicaron “endeudar el país y destruir cientos de miles de puestos de trabajo”, la CGT sostuvo que es necesario estar “unidos para que la derecha no nos robe los derechos sociales y laborales con reformas que solo benefician a los que más tienen”. En ese marco, pidieron “responsabilidad para evitar que las diferencias políticas debiliten la acción del gobierno, la gestión de cada ministerio, alimenten la división sindical y dificulten la relación con las provincias”. “La unidad de la CGT debe ser el ejemplo. Aun con diferencias y matices, nos unimos en defensa de los trabajadores y las trabajadoras que representamos”, agregó. El comunicado señala que el Frente de Todos debe estar unido “para enfrentar a un FMI que pretende un ajuste feroz, sin importar las consecuencias sociales que produzca” y para que la “disputa sea contra la oposición por el futuro de la patria y no entre peronistas por los pedazos de una derrota“. “Unidad con todos, sin prejuicios, donde el movimiento obrero organizado sea protagonista como marca la historia. Debemos unirnos por el bien del país, por los derechos de los trabajadores y plenamente conscientes que cuando el peronismo fue unido ganó las elecciones“, concluye el mensaje de la CGT.

Both comments and pings are currently closed.