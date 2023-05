Elecciones 2023: Manes lanzó su candidatura a presidente dentro de JxC

El diputado de Juntos por el Cambio y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Facundo Manes, lanzó de manera oficial su campaña presidencial: “No estamos obligados a elegir entre los que nos roban o los que mienten”. A través de un video casero publicado en su cuenta oficial en Twitter, Manes comunicó el lanzamiento: “Queridos amigos y amigas: Argentina está viviendo momentos muy difíciles, de gran incertidumbre. Como vos, trabajé mucho para lograr algo en la vida y no me resigno a ver a mi país arruinado por la inflación y por dirigentes que sólo piensan en sí mismos”. En medio de la interna radical que también tiene como precandidato presidencial a Gerardo Morales, el neurólogo se lanzó y apuntó contra “los que roban” y “los que mienten”: “Quiero contarte algo: no estamos obligados a elegir entre los que nos roban o los que mienten. Por eso decidí postularme a presidente de la Nación. Para estabilizar la economía, desarrollarnos y sacar a nuestro país adelante. Para recuperar el sueño argentino de prosperidad. Para volver a caminar hacia el futuro con la cabeza en alto. Un fuerte abrazo”. Minutos después, el diputado nacional presentó su slogan de campaña: “Manes presidente. No mentir. No robar. Trabajar”.

