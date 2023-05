Cascallares y Fabiani visitaron a Ida, una vecina Brownian que cumplió 100 años

Durante una recorrida por obras en distintos rincones del distrito, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani se acercaron a saludar a la vecina Ida Solimo, quien recientemente cumplió 100 años. La emotiva visita se llevó adelante en la casa de Ida, en la localidad de Adrogué, donde Cascallares y Fabiani le obsequiaron un ramo de flores y también los libros “Brown, una historia compartida” y “Los Pueblos de Almirante Brown” ya que, según explicó la vecina, es una apasionada de la lectura. La jornada incluyó también una extensa charla en la que Ida le contó, con café y tortas de por medio, a Mariano y Juan diferentes momentos de su historia, toda vivida en su querida localidad de Adrogué. “Es una alegría visitar y saludar a Ida en su cumpleaños número 100, una histórica vecina que con su experiencia y su historia de vida nos invita a seguir trabajando cada día por un Almirante Brown mejor”, sostuvo Mariano Cascallares.

