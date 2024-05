Paro general de la CGT: el Gobierno aclaró qué líneas de colectivos prestarán servicio

Los colectivos de la empresa de transporte DOTA, cuyas cabeceras están ubicadas en la zona sur bonaerense, están funcionando con normalidad y las unidades salen a trabajar en medio del segundo paro general contra el presidente Javier Milei. En la playa de estacionamiento se pudo observar la salida regular de las unidades que pertenecen a las líneas 117, 28, 8 y 21, entre otras, mientras que los choferes acudieron a sus puestos de trabajo y se pudo ver que muchos llegaron en autos particulares y motocicletas.

