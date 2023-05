ANSES: quiénes y cómo pueden acceder a descuentos en comercios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de mayo para sus beneficiarios. En paralelo, el organismo que dirige Fernanda Raverta, ofrece una serie de bonificaciones y descuentos para los titulares de sus servicios. Con el sistema Beneficios de ANSES se puede acceder a descuentos en los comercios de cercanía adheridos, comprando con la tarjeta de débito que el titular utiliza para cobrar su prestación. Con este beneficio, todos los lunes hay un 10% de reintegro en supermercados, farmacias, indumentaria, electrodomésticos, materiales de construcción y muchos rubros más. La devolución máxima permitida es de hasta $1000 por cada compra y no hay restricciones en la cantidad de compras que se pueden realizar para obtener el beneficio. El monto ahorrado se acreditará en tu cuenta bancaria dentro de los 7 días hábiles siguientes a la compra. Beneficios de ANSES: ¿En qué consisten? ANSES puso en marcha en todo el país una red de descuentos y beneficios para acompañar a todos los beneficiarios, y para que puedan hacer rendir mejor su dinero. Para conocer los comercios adheridos al programa, los beneficiarios pueden visitar el sitio web oficial de Anses. Fernanda Raverta, titular de la Anses Quiénes pueden acceder Podés acceder a Beneficios de ANSES si cobrás alguna de estas prestaciones de la seguridad social: Jubilaciones y pensiones de ANSES.

Pensiones no contributivas.

Asignación Universal por Hijo.

Asignación por Embarazo.

Asignación Familiar por Hijo.

Asignación por Prenatal.

Prestación por Desempleo.

Progresar.

Programas del Ministerio de Desarrollo Social.

Jubilaciones y pensiones del IPS, BAPRO y Policía de la Provincia de Buenos Aires. Si la prestación fue dada de alta recientemente, el reintegro que corresponda se realizará una vez que el banco envíe a ANSES los datos del CBU. Esto puede tardar hasta 90 días.

