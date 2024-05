El municipio multiplica las charlas para concientizar sobre la importancia del cuidado ambiental

El Municipio de Almirante Brown, a través del programa “Brown Verde” de la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat, Causa Común y en articulación con la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) puso en marcha la campaña 2024 de recolección de puntos de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAAE) en escuelas y establecimientos educativos del distrito. Con la impronta de promover la concientización sobre la correcta disposición de estos residuos, la primera charla en el marco del programa “Brown Verde” se llevó adelante en el Colegio Modelo Mármol, donde además se entregó un contenedor verde para que la comunidad educativa pueda dejar sus RAEE durante 15 días. Se trata del programa de recolección que está vigente de forma ininterrumpida desde hace más de diez años en Almirante Brown y que permitió que sólo en 2023 se recolectaran más de 6.000 kilos de residuos. Actualmente la Comuna cuenta con 12 puntos de recolección distribuidos en distintas localidades. La visita al establecimiento educativo tuvo como principal objetivo comunicarles a los estudiantes primarios y secundarios la importancia de la correcta disposición de estos residuos que tienen una alta peligrosidad por su contaminación y concientizar sobre el cuidado del ambiente, teniendo en cuenta que Almirante Brown es considerado un importante pulmón verde en el Conurbano bonaerense. La misma fue realizada en articulación entre la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat de Almirante Brown; la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, la Dirección General de Gestión Pública, la Dirección de Juventud, Causa Común y la UNAB. “Estamos muy contentos de seguir potenciando nuestro programa Brown Verde. En este caso, sumando charlas en escuelas sobre los residuos RAEE y la importancia de su correcta deposición para evitar problemas en la salud”, subrayó el intendente Mariano Cascallares, quien invitó a los vecinos y a las vecinas a que acerquen sus residuos electrónicos en los puntos de recepción del Municipio. Por su parte, el subsecretario a cargo de la Agencia de Política Ambiental y de Desarrollo Sustentable, Mariano Ragonese, sostuvo que “el impacto más positivo de esta campaña en escuelas es la concientización para que toda la comunidad educativa sepa que ese tipo de residuos no deben ser mezclados con otros, ya que tienen metales pesados y pueden llegar a ser un riesgo importante para la salud de los vecinos y las vecinas”. Puntos de recepción disponibles • Burzaco -Supermercado ChangoMás (Av. Espora 2074), lunes a domingo de 8 a 21 horas. -Comisión Mixta (L. M. Drago 2001), de lunes a viernes de 8 a 17 horas. -Fueguitos Brown (Quintana Nº639), lunes a jueves de 11 a 19 horas. • Claypole -Supermercado ChangoMás (Lacaze N°3899) de lunes a domingo de 8 a 21.30 horas. • Adrogué -Supermercado Disco (Amenedo N°302), de lunes a domingo de 8 a 21 horas. -Carrefour Market (Seguí N°649), de lunes a domingo de 8 a 21.30 horas. -Hipermercado Carrefour (H. Yrigoyen 13.500) – lunes a domingo de 8 a 21 horas. -Secretaría de Política Ambiental y Hábitat (Cerreti Nº912), de lunes a viernes de 8 a 14 horas. • Longchamps Delegación Municipal (Dr. L. Chiesa, esquina Burgwardt), de lunes a viernes de 8 a 14 horas. • Rafael Calzada -Delegación Municipal (Gral. Güemes, esquina Pte. Perón), de lunes a viernes de 8 a 14 horas. • José Mármol -Delegación Municipal (Bynnon y 20 de septiembre), de lunes a viernes de 8 a 14 horas. • Glew -Supermercado Carrefour (H. Yrigoyen N°20.260), de lunes a domingo de 8 a 21 horas.

Both comments and pings are currently closed.