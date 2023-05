ANSES cuándo cobro: jubilaciones, AUH, SUAF y otras prestaciones, para el lunes 8 de mayo de 2023

El organismo previsional confirmó qué días se cobrarán sus prestaciones durante mayo. Enterate más. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cuáles serán las fechas de cobro del mes de mayo, que nuevamente contarán con algunos cambios por feriados largos. De todas formas, la gran mayoría de los titulares cobrará sin alteraciones en mayo. Mientras se espera que el organismo publique el cronograma de manera oficial, a continuación te contamos quiénes tendrán cambios, cuánto se paga y cuándo llega otro aumento. Calendario de pagos ANSES: cambios en las fechas de cobros Los feriados de mayo, es decir días no hábiles, serán: Lunes 1: Día Internacional de los Trabajadores.

Jueves 25: Aniversario de la Revolución de Mayo.

Viernes 26: Feriado puente. De esta forma, tendrán pequeños cambios los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), quienes empezarán su calendario directamente el martes 2 de mayo. Por otro lado, los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo recibirán su prestación a fin de mes, por lo que se verán implicados en los feriados del 25 y el 26, motivo por el cual se atrasa levemente el cronograma. ANSES cuándo cobro: fechas de pago mayo 2023 Estos son los calendarios confirmados hasta el momento, con sus respectivos montos de mayo 2023: Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: martes 2 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 3 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 4 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 5 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 8 de mayo. Los montos de las PNC pueden ser: PNC Madres de 7 hijos : el monto total es de $58.665 , pero sumándole su próximo aumento y bono, en total perciben $73.665 .

: el monto total es de , pero sumándole su próximo aumento y bono, . PNC por Vejez e Invalidez : su monto total es de $41.064 . Con su bono de $15.000, el total a cobrar es de $56.064.

: su monto total es de . Con su bono de $15.000, el total a cobrar es de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el monto final es de $46.931. Con el bono refuerzo, en total cobran $61.931. Jubilados y pensionados mayo 2023 Jubilaciones mínimas DNI terminados en 0: martes 9 de mayo.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de mayo.

DNI terminados en 2: jueves 11 de mayo.

DNI terminados en 3: viernes 12 de mayo.

DNI terminados en 4: lunes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: martes 16 de mayo.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de mayo.

DNI terminados en 7: jueves 18 de mayo.

DNI terminados en 8: viernes 19 de mayo.

DNI terminados en 9: lunes 22 de mayo. Jubilaciones que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 29 de mayo ( se cambia porque los días 25 y 26 son feriados, mientras que 27 y 28 son de fin de semana).

DNI terminados en 6 y 7: martes 30 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 31 de mayo. Los montos de cobro son: Jubilación mínima : monto total de $58.665 . Con bono de $15.000 cobran $73.665.

: monto total de . Dos haberes mínimos : monto total de $117.330 . Con bono de $5000 perciben $122.330.

: monto total de . Con bono de perciben Jubilación máxima: monto total de $394.750 con aumento, pero sin bono. Asignaciones SUAF y AUH: cuándo cobro mayo 2023 Si bien ANSES todavía no confirmó oficialmente el cronograma de AUH y SUAF, la realidad es que ambas asignaciones suelen tener el mismo calendario de los jubilados y pensionados. Entonces, de ser así, cobrarían en los siguientes días: DNI terminados en 0: martes 9 de mayo.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de mayo.

DNI terminados en 2: jueves 11 de mayo.

DNI terminados en 3: viernes 12 de mayo.

DNI terminados en 4: lunes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: martes 16 de mayo.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de mayo.

DNI terminados en 7: jueves 18 de mayo.

DNI terminados en 8: viernes 19 de mayo.

DNI terminados en 9: lunes 22 de mayo.

Both comments and pings are currently closed.