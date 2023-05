Con la llegada del frio, el municipio de Brown avanza con la vacunación antigripal

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Salud, informó que avanza con la campaña gratuita de vacunación antigripal en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del distrito y en los hospitales provinciales, al tiempo que convocó a las vecinas y los vecinos comprendidos dentro del grupo de riesgo a inmunizarse. Con la llegada de las bajas temperaturas y próximos a entrar en la época invernal, hay una mayor circulación del virus influenza. Por eso desde la Comuna instaron a los vecinos a que avancen con la vacunación, la cual permitió que desde principios de abril ya se inocularan más de 20.000 personas en Almirante Brown. Para recibir la dosis, se deberá asistir sin turno previo a cualquiera de los CAPS distribuidos en todas las localidades del distrito, de 8 a 18 horas, o bien a los hospitales provinciales Arturo Oñativia de Rafael Calzada y Lucio Meléndez de Adrogué. Las vacunaciones están destinadas principalmente a niños y niñas de entre 6 meses y 23 meses de edad, mayores de 65 años, embarazadas en cualquier trimestre y las puérperas hasta diez días postparto, además de personal de salud. También personas de 2 años a 64 que declaren tener patologías de riesgo como la obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis. “Como todos los años, y en articulación con Nación y Provincia, estamos avanzando rápidamente con la vacunación antigripal antes de la llegada del invierno. La inmunización es gratuita y para hacerlo los vecinos y vecinas deben acercarse a nuestros CAPS”, remarcó Mariano Cascallares. Al mismo tiempo el intendente interino Juan Fabiani destacó la importancia de “protegerse para evitar complicaciones ocasionadas por el virus de la influenza”. Cabe destacar que la vacuna es libre y gratuita y tiene como objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus influenza en la población de riesgo.

