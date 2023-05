Cascallares y Fabiani participaron de seminario sobre la obra y gestión de Eva Perón

En el marco del natalicio de la Abanderada de los Humildes, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, participaron del Seminario “La Fundación Eva Perón y la Humanización de Gestión Estratégica”, llevado adelante por el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y el Consejo Municipal de las Mujeres del distrito a modo de homenaje hacia Evita. El encuentro tuvo lugar en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué y contó con la presencia de la responsable de Relaciones Institucionales y miembro de la Comisión Directiva del mencionado Instituto -Museo Evita-, Romina Martínez, quien tuvo a cargo la charla; además el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, la titular del Consejo Municipal de las Mujeres, Cristina Vilotta y la directora General de Gestión Pública, Mariel Casaforte, entre otros. Durante la jornada, Ramírez si bien narró sintéticamente la vida de Eva desde su llegada a Buenos Aires, su trabajo como actriz, su noviazgo y casamiento con Perón, hizo hincapié en su trabajo social en defensa de los más humildes, sin ocupar un cargo, construyendo capacidad de gestión, poder y liderazgo por las márgenes del gobierno de su esposo. Subrayó, su labor con la Fundación- creada en 1948- a través de la cual saltó instancias burocráticas para llegar de forma más rápida a las personas, adultos mayores, niños y mujeres a quien se dedicó especialmente. Y su trabajo para humanizar el proyecto que encabezaba con la puesta en marcha de diferentes iniciativas (hogares escuela, de tránsito, policlínicos, una ayuda social directa) para estar más cerca de toda la comunidad. Ramírez, remarcó la vida de la mujer estratega, estadista y transgresora que sigue siendo inspiración para muchos y que dejó una huella imborrable en la historia argentina. Por su parte, Cascallares, destacó que “cuando hablamos de la Fundación no dimensionamos la tremenda obra de Eva Duarte que ha llegado a toda la Patria y que nosotros la tenemos cerca con el Hogar de Adultos Mayores de Burzaco, que lleva su nombre, un espacio de tantos otros en los que Evita desde su gestión llevó adelante con el objetivo de estar del lado de quienes más lo necesitan”. “Eva nos marcó no solo ese sentimiento sino también demostró que se podía gestionar y resolver, tanto que dejó la vida trabajando”, agregó. Además, Cascallares agradeció el trabajo que llevan a cabo tanto el Museo como el Consejo Municipal de Mujeres de Almirante Brown, que promovió esta instancia para reflexionar respecto de la obra de Evita. En tanto, destacó también la fuerza de las mujeres brownianas que trabajan cada una con un rol diferente “para lograr un Almirante Brown como el que todos queremos”, sostuvo. En consonancia, Fabiani también agradeció la iniciativa de generar encuentros de esta naturaleza que permitan conocer a Eva Perón a partir de su gestión, como funcionaria y estratega. Instituto de Investigaciones históricas Eva Perón El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón- Museo Evita, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, tiene por objetivos: difundir la vida, obra e ideario de María Eva Duarte de Perón; promover la investigación histórica y los estudios historiográficos, críticos, filosóficos, sociales, económicos, educacionales, jurídicos y políticos referidos a la acción de María Eva Duarte de Perón, del primer peronismo y de las mujeres políticas argentinas. Actúa además como centro de documentación del material existente en el país y en el exterior vinculados con la vida, obra e ideario de Eva Perón; y funciona como banco de datos, de elementos con soporte digital, archivo gráfico, biblioteca, hemeroteca, cinemateca, videoteca, y museo. También realiza estudios, investigaciones, cursos, conferencias, seminarios y publicaciones acerca de la participación de la mujer en la vida política, económica, social y cultural de la Argentina.

