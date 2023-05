San Vicente: lo apuñaló un compañero al salir del colegio

Un chico fue apuñalado en el tórax y en el abdomen por un compañero a la salida de una escuela técnica del distrito bonaerense de San Vicente. Según detalló el portal zonal El Diario Sur, la víctima fue hospitalizada y se encuentra en buen estado. En tanto, informó el mismo medio, el agresor habría sufrido un brote psicótico al momento del ataque. El hecho ocurrió este viernes al mediodía a la salida de la Escuela Técnica 2 de San Vicente, en la intersección de las calles Pesoa y Alem. El mismo se habría dado entre estudiantes de segundo y cuarto año (entre 14 y 16 años). En el lugar se hicieron presentes efectivos policiales y la víctima pudo trasladarse por sus propios medios al Hospital Ramón Carrillo local, donde fue atendido y se encuentra fuera de peligro. Fuentes del Municipio indicaron que el chico que cometió el hecho de violencia habría sufrido un brote psicótico. Por lo que, en este marco, también estaba interviniendo un equipo de salud mental.

