Cascallares recorrió obras de urbanización en los barrios brownianos

Mariano Cascallares recorrió y supervisó las obras de urbanización que lleva adelante el Municipio de Almirante Brown en los barrios Betharram y Ciudad Oculta, en la localidad de Malvinas Argentinas, donde además dialogó con los vecinos y vecinas sobre estos importantes avances estructurales. Se trata de un plan de urbanización que comenzó con la pavimentación de diez cuadras de la calle Bradley y continuó con ocho cuadras más de la arteria Algarrobo, potenciando por completo la circulación y transitabilidad en toda esa zona. En este sentido, actualmente las mejoras se concentran con trabajos de urbanización en Betharram y Ciudad Oculta con nuevos pavimentos, obras hidráulicas para evitar anegamientos, además de la instalación de luminarias con tecnología LED y la creación de nuevos espacios verdes. “Seguimos recorriendo obras en todos los rincones de Almirante Brown, en este caso charlando con vecinos y vecinas de la querida localidad de Malvinas Argentinas donde estamos realizando trabajos de urbanización estructurales”, explicó Mariano Cascallares. En esa línea, sostuvo que “algo para destacar es que muchos de los trabajadores que forman parte de estas obras en los barrios Betharram y Ciudad Oculta son vecinos del barrio, algo que le da un plus y que demuestra el cariño y el compromiso por seguir creciendo”. En la zona del camino de sirga, en la ribera del arroyo del Rey, las obras de pavimentación de 18 cuadras cuentan con un avance de obra del 80 por ciento, en el marco de una mejora histórica que incluye la construcción de veredas, dos puentes vehiculares, la plantación de especies nativas y nueva iluminación LED.

