Inflación: analistas económicos prevén que sea del 126,4% para 2023 y 7,5% para abril

El Relevamiento de Expectativas de Mercado publicado este viernes por el Banco Central indicó que los analistas económicos realizaron una corrección al alza de sus pronósticos de inflación para 2023. Los expertos la situaron en 126,4%, una cifra 16,4 puntos porcentuales por encima de abril. Respecto al Indice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior, los analistas prevén un incremento del 7,5%. El próximo viernes 12 de mayo será comunicado el dato oficial, luego del ida y vuelta causado por el INDEC, quien había anunciado una postergación de la difusión para el lunes 15. Por otro lado, para los próximos doce meses (partiendo desde abril de 2023 a 2024), los especialistas económicos consultados por el Banco Central adelantaron una inflación total del 146,5%.

Both comments and pings are currently closed.