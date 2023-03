La nueva Rotonda de Los Pinos agilizará el paso de 115 mil vehiculos diarios

El Municipio de Almirante Brown informó que en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación avanza a todo ritmo la obra de reconstrucción y ampliación de la denominada Rotonda Los Pinos de Burzaco, en la intersección de la Ruta 4 y la Avenida Hipólito Yrigoyen. En ese marco, se confirmó que esta megaobra, junto al Viaducto de 1,6 kilómetros de largo que se construye sobre la mencionada ruta provincial, agilizará considerablemente la circulación de nada menos que 115 mil vehículos que pasan diariamente por ese lugar. Se estima que el 20 por ciento son vehículos pesados, por lo que las obras incluso beneficiarán al tránsito como también al transporte de la región y especialmente del vecino Parque Industrial de Burzaco. En efecto, Mariano Cascallares indicó que “la obra en ejecución junto al Ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis tiene como premisa fundamental descongestionar el tránsito vehicular potenciando la capacidad de la rotonda y obteniendo mayor capacidad en el tránsito pasante de la ruta”. La rotonda tendrá un perfil de dos calzadas de hormigón armado con un ancho de calzada de nueve metros, cuatro metros y medio por cada carril. Asimismo, se construyen dos puentes peatonales que acompañan el perfil de la Rotonda de Los Pinos y adyacente a cada uno de ellos se instalará un paso peatonal de tres metros de ancho. Asimismo, también se construyeron puntales de hormigón por donde pasarán los servicios públicos como agua, fibra óptica y media y alta tensión eléctrica. “Y es muy importante también destacar la creación de nuevos espacios verdes en la rotonda que acompañarán toda la arquitectura de la obra”, indicó el intendente interino Juan Fabiani. Actualmente se adecuan el ingreso y egreso de la avenida Hipólito Yrigoyen contemplando un ensanche de dos metros en relación a la traza existente que contemplaba siete metros de ancho. El nuevo ancho de nueve metros permitirá generar mayor seguridad. De acuerdo a lo informado, también se construyeron colectoras de empalme hacia la avenida Hipólito Yrigoyen. La obra permitirá una rápida circulación evitando los congestionamientos de tránsito principalmente en las horas pico, y producirá una marcada reducción en la cantidad de accidentes poniéndole fin a la peligrosidad en dicho cruce vial de nuestra región.

