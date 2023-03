En el Día de la Mujer, avanza la apuesta en valor de la unidad de fortalecimiento familiar de Burzaco

En el Día Internacional de la Mujer, el Municipio de Almirante Brown anunció que avanza a todo ritmo con las obras de infraestructura y puesta en valor en el edificio de la Unidad de Fortalecimiento Familiar (UFF), de Burzaco, que brinda diariamente asistencia y contención a mujeres en situación de violencia. Se trata del establecimiento ubicado en la intersección de las calles Cerretti y España de la mencionada localidad, el cual funciona en un antiguo edificio que data de más de cien años y que necesitaba importantes obras de refacción para seguir brindando más y mejores servicios. Por tal motivo, el Municipio de Almirante Brown desde hace meses viene llevando una importante cantidad de obras de infraestructura para la puesta en valor integral, las cuales incluyen la refacción del techo, de los módulos sanitarios, nuevos pisos, conexiones cloacales y trabajos de pintura en todo el edificio, además del reacondicionamiento de la cancha deportiva externa. La UFF es una institución que trabaja en la comunidad desde hace 32 años y que en los últimos años potenció por completo la prestación de servicios vinculados a la asistencia y contención de mujeres en situación de violencia del distrito y también al maltrato infantil. En este sentido, el lugar brinda asesoramiento legal y contención psicológica para proteger a quienes hayan sufrido cualquier tipo de violencia, a partir de la labor de un equipo multidisciplinario de profesionales que incluyen trabajadores y trabajadoras sociales y también psicólogos y psicólogas, además de talleres socio comunitarios, deportivos y culturales. Actualmente cuenta con un grupo de 21 mujeres que asisten para recibir contención y asesoramiento y también grupos de varones vinculados a buenas masculinidades. “Estamos muy contentos con el avance de las obras en este espacio tan importante que brinda contención, acompañamiento y asistencia a las mujeres y a las familias de Almirante Brown. Tenemos el compromiso de seguir trabajando fuertemente para erradicar la violencia en todas sus formas”, remarcó Mariano Cascallares, quien también envió un cálido y fuerte abrazo a las mujeres en este día de lucha. En esa línea se expresó también el intendente interino Juan Fabiani, quien además subrayó el “enorme trabajo de todo el equipo de la UFF, que realiza un invaluable acompañamiento a nuestras vecinas todos los días del año”.

