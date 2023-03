Lomas: Asesinaron a un hombre y lo arrojaron al arroyo

Un hombre fue asesinado a balazos en el marco de una pelea barrial que tuvo lugar en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, donde su cadáver fue abandonado a la vera del Arroyo de Rey por los asesinos que son buscados por la policía. Los investigadores descartaron que el tiroteo ocurrido en el cruce de Falucho y Necol, este domingo y que le costó la vida a Ricardo Ariel Pérez, se haya debido a un intento de asalto al azar sino que fue producto de una pelea entre bandas a resultas del cual Pérez cayó al suelo herido y murió en tanto, en medio de la confusión, los asesinos escaparon. Momentos después, personal del Comando Patrulla que respondió a un llamado al 911 y arribaron a esa esquina, donde observaron el cuerpo boca arriba y ensangrentado a la vera del muro de canalización del arroyo. Al respecto, los investigadores de la comisaría de Ingeniero Budge, Lomas X, llevan adelante una serie de procedimientos en la zona para establecer el paradero de los responsables del asesinato que según los peritos, fue causado por las heridas de un 38 en el tórax. En ese sentido, en la escena se hallaron vainas de proyectiles de ese calibre y de 9 milímetros. La causa penal, preventivamente fue caratulada como “Homicidio”, y está a cargo del fiscal Marcelo Adrián Domínguez, de la Unidad Funcional 5 de los tribunales de Lomas de Zamora.

