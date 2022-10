Actividades gratuitas en todo el país para concientizar acerca del ACV

Charlas sobre hábitos saludables, actividad de plogging -correr y recolectar residuos plásticos al mismo tiempo- y controles médicos básicos gratuitos se realizan este sábado en todo el país para concientizar sobre la importancia de detectar a tiempo un accidente cerebro vascular (ACV), en el Día Mundial de esta enfermedad. Los encuentros se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, La Plata, Mar de Ajó, Mar del Plata, Mendoza, Rojas, Saladillo, Salta y Tandil, informó el grupo Medihome, organizador de los eventos. Los encuentros se desarrollan durante todo el día, y consisten en una jornada de concientización de ACV, charlas sobre hábitos saludables, actividad de plogging, y postas de controles médicos básicos. En CABA, se revén actividades en el Lago Regata y Complejo del Golf – Bosques de Palermo; en Bahía Blanca, la Plaza Rivadavia; en Córdoba, la plaza Jerónimo del Barco, situada en avenida Colón 2700; en Entre Rìos, la explanada del Puerto de Colón; en La Plata, en la Casa Ecológica en el Paseo del Bosque. También en Mar de Ajo: Costanera y Libertador; Mar del Plata, Plaza España; Mendoza, club Leonardo Murialdo; en Rojas, la Plaza España, en Saladillo, la plaza principal de la ciudad; en Salta en el Monumento a Martin Güemes y en Tandil en el Parque de la Industria y El Comercio. Día mundial del ACV. Las actividades “Movete contra el ACV” son de carácter gratuitas, abiertas al público y están destinadas a toda la comunidad interesada en participar. Valeria Muda, directora de Grupo Medihome, sostuvo que “todos los años, cuando llevamos a cabo esta campaña hacemos hincapié en la importancia de inculcar hábitos saludables, las cuales inciden directamente en nuestra calidad de vida.” “A su vez -explicó- fomentamos la actividad de plogging, con el objetivo de comprender que la relación con el medioambiente causa un impacto en nuestra salud. Este año, además sumamos postas con controles médicos básicos para así brindar, a cada persona que se acerque, información sobre los factores de riesgo cardiovascular.”

Both comments and pings are currently closed.