El Municipio entregó indumentaria a integrantes de los coros y las orquestas infantojuveniles

El equipo de trabajo del Municipio de Esteban Echeverría junto con la senadora provincial Magui Gray realizaron la entrega de indumentaria a las y los 600 participantes de los coros y las orquestas infantojuveniles que funcionan en el distrito. El acto se realizó en las instalaciones de la Escuela Secundaria N° 1 Naciones Unidas de Monte Grande. “Es una felicidad enorme ver el esfuerzo que diariamente realizan tantas chicas y tantos chicos dentro de los coros y las orquestas”, expresó Magui Gray. De la entrega participaron los coros Infanto Juvenil Municipal y Meraki, y las orquestas infantojuveniles La Cautiva, Huergo, Montana, Municipal y El Orquestón. A estos espacios asisten diariamente cientos de chicas y chicos para aprender a cantar y a tocar instrumentos de manera gratuita.

