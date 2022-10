Fin de semana en la Granja Educativa Municipal con productores rurales y pario gastronómico

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este fin de semana una amplia variedad de actividades al aire libre en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, que incluirán un Patio Gastronómico, visitas guiadas, la Feria de Productores Rurales y también la posibilidad de recorrer el nuevo Parque Astronómico. La jornada se realizará en el predio ubicado en Juan B. Justo N° 1000, donde los vecinos y vecinas podrán acercarse con entrada libre y gratuita tanto el sábado como el domingo de 10 a 17 horas. Desde la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown indicaron que este sábado, por ejemplo, habrá actividades deportivas y la tradicional Feria de Productores Rurales. También estarán disponibles las actividades habituales, entre ellas, las visitas guiadas cada dos horas, entre las 10 y las 16, para conocer todos los rincones de la Granja, incluyendo la huerta y los corrales, y también la posibilidad de visitar el flamante Parque Astronómico para interiorizarse sobre el sistema solar y los misterios del universo. Finalmente, el domingo, en tanto, se pondrá en marcha el Patio Gastronómico con parrillas, stands de panaderías y de elaboraciones regionales como embutidos, quesos y chacinados, directamente de la mano de productores locales. “Invitamos a todos nuestros vecinos y vecinas a pasar un fin de semana al aire libre en nuestra Granja Educativa Municipal, un hermoso y amplio espacio para toda la familia con opciones gastronómicas de la mano de productores rurales y también visitas guiadas”, sostuvo Mariano Cascallares. El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recordó además que los interesados también ya pueden “visitar, recorrer y aprender con el nuevo Parque Astronómico, una opción didáctica para todas las edades”. Cabe mencionar que no está permitido el uso de las parrillas del predio ni tampoco ingresar con animales y bebidas alcohólicas.

