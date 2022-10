Alberto Fernandez entregó junto a Ferraresi, Cascallares y Fabiani las primeras 140 viviendas de Barrio Lindo

En una jornada histórica, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, entregó junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; a Mariano Cascallares y al intendente de Almirante Brown, Juan Fabiani, las primeras 140 viviendas del Programa Reconstruir en “Barrio Lindo I”, en la localidad de Malvinas Argentinas. El acto, que tuvo lugar en la intersección de las calles Macedonio Rodríguez Veterano de Guerra y Quebracho, contó también con la presencia del Secretario de Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti; el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerrutti, y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico. Durante la jornada las autoridades recorrieron el flamante barrio, visitaron algunas de las casas y entregaron simbólicamente seis de las 140 viviendas construidas. Según se anticipó oficialmente, las 104 viviendas restantes del programa “Barrio Lindo I” quedarán concluidas en las próximas semanas y serán entregadas en diciembre, en tanto que las 329 casas pertenecientes a “Barrio Lindo II” se entregarán en abril de 2023. Este importante avance se efectúa en el marco del programa de relocalización de la población en riesgo ambiental que vive a la vera de los arroyos de la cuenca Matanza-Riachuelo, que promueve ACUMAR. En este sentido, las viviendas están destinadas a familias que viven en situación de riesgo a orillas del arroyo Del Rey que atraviesa el distrito. Cabe destacar que las casas son de dos a cinco habitaciones, en tanto que los barrios cuentan todos los servicios de agua, electricidad y gas, además de pavimentos, alumbrado con tecnología LED, veredas y desagües pluviales, entre otros servicios. “Cada vez que participo de estos actos digo que no hay momento más grato que entregar la llave de su casa a las familias porque la certeza de tener un techo saca mucha presión de encima y permite proyectar el futuro con una tranquilidad distinta” sostuvo Alberto Fernández al tomar la palabra. Remarcó que “pese a la pandemia y la guerra, son 60 mil las casas que estaban paralizadas en el país y que fueron concluidas, y que se suman a otras 140 mil que están siendo creadas en todos los rincones de Argentina y a las 70 mil familias de los créditos del Procrear”. “No debemos desalentarnos y seguir pensando en favor de nuestra gente. Este es un Estado que quiere acompañar a su pueblo a desarrollarse y debemos seguir haciéndolo unidos”, añadió. Ferraresi, en tanto, apuntó que “viviendas como estas generan equidad y desarrollo urbano en todos los barrios del país”. “Nosotros fuimos el brazo ejecutor de un Gobierno que nos brindó todas las herramientas para cumplir con los objetivos. Debemos seguir trabajando para que nunca más veamos fotos de viviendas abandonadas”, aseveró. Mariano Cascallares, por su parte, enfatizó que “hoy es un día histórico para todos los vecinos y vecinas de Almirante Brown porque concretar la construcción y entrega de estas viviendas es un sueño cumplido, muy esperado por muchísimas familias que hoy tendrán su techo propio”. En ese sentido, remarcó el “enorme y constante trabajo articulado con el Gobierno Nacional y la Secretaría de Vivienda y Hábitat que permiten concretar obras que cambian y mejoran la vida”. Y agregó: “Es una obra más, que se suma a los tres pasos bajo nivel, al viaducto de Ruta 4, a las dos nuevas escuelas primarias y secundarias, los cuatro jardines y el nuevo edificio de la Universidad Nacional Guillermo Brown en la Quinta Rocca de Burzaco”. Las obras de este proyecto tan importante comenzaron en 2009 y se paralizaron en 2016. Luego, la iniciativa se reorganizó con el Gobierno de Alberto Fernández, se firmaron nuevos convenios y se dio inicio al plan de reactivación de las 573 viviendas emplazadas en 23 manzanas. De esta manera, gracias al trabajo articulado con la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación las obras avanzaron rápidamente con trabajadores y trabajadoras de la economía popular y hoy se transformaron en un sueño hecho realidad. Como obras anexas, el Municipio realizó mejoras importantes en el barrio, entre ellas el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Barrio Lindo y el Centro Comunitario Eccos. También se avanza con la construcción de un nuevo jardín de infantes, un Polideportivo con un natatorio cubierto y climatizado y se proyecta una Escuela Primaria. En la actividad dijeron presente los intendentes de la región Fernando Espinoza (La Matanza), Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza), Mario Secco (Ensenada), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), entre otros, además del presidente del Grupo Provincia, Gustavo Menéndez. Estuvieron también la diputada nacional María Rosa Martínez, el diputado nacional Federico Fagioli; el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko; el jefe de Gabinete local, Leandro Battafarano; el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga, y el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo. Y también la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la delegada Antonella Napoli, y la titular de la cooperativa 20 de Diciembre, Eleonora Pedot, entre otros funcionarios y funcionarias nacionales, provinciales y locales, concejales, concejalas, agrupaciones sociales, vecinos y vecinas del distrito.

