El ENRE contactará telefónicamente a usuarios que no se inscribieron al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía

En esta primera etapa, un mensaje grabado le recordará a más de 200.000 personas usuarias del AMBA que la inscripción para pedir la continuidad del subsidio tarifario seguirá vigente hasta diciembre próximo en el link https://www.argentina.gob.ar/subsidios. A través de un mensaje telefónico, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) le recordará a más de 200.000 personas usuarias del Área Metropolitana de Buenos

Aires (AMBA) que aún no solicitaron mantener el subsidio al consumo eléctrico, que

disponen de tiempo hasta diciembre próximo para hacerlo a través del link

https://www.argentina.gob.ar/subsidios

Para completar la inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) es

necesario contar a mano con los siguientes datos: número de DNI, número de medidor

y número de usuario (ambos figuran en la factura del servicio), y también disponer de

una casilla de e-mail propia, o de un allegado, para completar exitosamente el trámite.

Por cualquier duda, los usuarios pueden comunicarse con el número gratuito 0-800-222-

7376, opción 1, de la Secretaría de Energía de la Nación, que es la que instrumenta y

determina la segmentación tarifaria.

El contacto telefónico que inició el ENRE es parte de una serie de acciones para

promover la inscripción en el RASE de todas las personas usuarias que necesiten

conservar el subsidio. Con el mismo objetivo se notificó a las distribuidoras para que

envíen, junto con las facturas del servicio eléctrico, folletos explicativos acerca de cómo

anotarse en Registro y también se desarrolló un mapa interactivo georreferenciado que

permite apreciar zona por zona el impacto de cada categoría de subsidios, así como la

presencia de usuarios no inscriptos.

“No queremos que se quede sin subsidio ninguna persona a la que le corresponda

mantenerlo”, manifestó al respecto el Interventor del ENRE, Walter Martello, y añadió:

“Todos aquellos cuyos ingresos estén por debajo del mínimo y encuentren la leyenda

‘Nivel 1’ en sus facturas, deben inscribirse inmediatamente. El trámite es muy sencillo”.

Asimismo, se avanzó en la coordinación, asistencia y capacitación a las Oficinas

Municipales de Información al Consumidor, a las Defensorías del Pueblo de los Municipios, de la Provincia y de CABA, así como con asociaciones de usuarios y

consumidores y otros actores de la sociedad civil.

Es especialmente importante la ayuda y asistencia a los adultos mayores, que son

quienes experimentan mayores dificultades para realizar la inscripción, sea por razones

de vulnerabilidad, por dificultades con el acceso a la tecnología, o por falta de conexión

a Internet.

