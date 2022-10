Cascallares y Fabiani participaron de un encuentro con estudiantes de educación técnica de la región

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, participaron en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia de un encuentro con más de 150 jóvenes estudiantes de educación técnica profesional pertenecientes a la Región Quinta. La actividad se llevó adelante en la zona del flamante Parque Astronómico, dentro del predio ubicado en Juan B. Justo N° 1000, en el marco de una iniciativa en la que dijeron presente doce instituciones de los partidos de Almirante Brown, San Vicente, Presidente Perón, Ezeiza y Esteban Echeverría. En dicho encuentro, los estudiantes recorrieron el lugar y luego debatieron en distintas comisiones sobre cuatro temas: derechos humanos, convivencia, educación sexual integral y también sobre las expectativas en torno a la educación técnico profesional. “Es una alegría muy grande ser anfitriones en nuestra Granja Educativa Municipal de este plenario con estudiantes de escuelas técnicas de nuestro distrito y también de municipios vecinos”, sostuvo Mariano Cascallares, quien remarcó la “importancia de fomentar el diálogo, los consensos y también los espacios de debate para potenciar la educación y el aprendizaje”. Juan Fabiani, en tanto, subrayó que desde el inicio de la gestión de Mariano (Cascallares) en 2015, el Municipio “duplicó la cantidad de escuelas técnicas en Almirante Brown”. ”Primero en 2018 con la Escuela Técnica Agraria, luego en 2021 con la Escuela Técnica N°4 de Burzaco y hoy con la N°5 en Rafael Calzada”, completó. De la actividad participaron también el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón, y el subsecretario de Agencia de Empleo y Formación Profesional, Santiago Paolinelli. También la directora de Juventud, Micaela Ortiz; el director de la Granja Educativa Municipal, Nicolás Izaguirre; el inspector Jefe de Educación Regional, Leonardo Lafflito; y la inspectora Jefa de Educación Técnica Profesional, Silvia Amarillo, además de autoridades provinciales de Educación y Juventud, directivos, docentes y estudiantes.

Both comments and pings are currently closed.