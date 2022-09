Lomas: Salvan a un caballo maltratado y enfermo

Un caballo que había sido víctima de maltrato fue rescatado en Lomas de Zamora. Está muy enfermo y piden ayuda para mejorar su calidad de vida. El rescate fue llevado a cabo el jueves pasado por la ONG Ayuda a Caballos Maltratados (ACMA), que como su nombre lo indica, se encarga de salvaguardar y proteger a los ejemplares que sufren maltrato o son abandonados, para luego ayudarlos en su recuperación. Según comentaron desde ACMA, el caballo “venía en un carro y cae desplomado, los carreros se bajan, le sacan la montura y huyen del lugar con el carro a cuestas, dejando al caballo tirado, en total estado de abandono y crueldad”. Horas después, tras ser alertados por vecinos de Lomas, fueron a su rescate y lo encontraron en muy malas condiciones: “Estaba todo sudado, empapado, temblaba, se quería parar pero era imposible. Su estado de debilidad y cansancio eran extremos“. El caballo fue bautizado “Capitán” después del rescate. Al hacerle estudios, notaron que se trataba de un animal de edad avanzada y con varias complicaciones en la salud. “Tiene más de 25 años, es un caballo muy anciano, todo su cuerpo está desgastado, tiene artrosis, dificultad para pararse, dificultad para caminar”, precisaron desde ACMA, y agregaron que debieron trasladar al caballo “de urgencia porque se moría”. Ahora queda por delante un largo proceso de recuperación para Capitán, rodeado de la contención que necesita y lejos del maltrato al que estuvo sometido durante tanto tiempo. “Hoy su vida recobrará otro sentido, tendrá la oportunidad de iniciar un nuevo camino, sin maltrato, sin explotación, sin castigos. Lo llenaremos de amor, lo trataremos con respeto y cariño, y le daremos los mejores años de su vida“, destacaron desde ACMA. La ONG agradeció a los vecinos que se solidarizaron con el caballo, lo pusieron a resguardo en la vereda y lo taparon para que no sintiera frío. Ahora los lomenses tienen la oportunidad de apadrinar a Capitán con una ayuda económica y un acompañamiento más cercano para mejorar su calidad de vida. Quien desee colaborar, puede anotarse en este link: www.acma.org.ar/padrinos/

