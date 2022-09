Quilmes: ataque piraña de motochorros a estación de servicio

Unos 50 motochorros robaron la nafta de una estación de servicio ubicada en las avenidas San Martín y Zapiola, en Bernal, partido de Quilmes. Alrededor de 50 motochorros robaron la nafta de una estación de servicio ubicada en las avenidas San Martín y Zapiola en Bernal, partido de Quilmes, en un ataque que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la empresa. El hecho ocurrió a las 3 de la madrugada, cuando otros vehículos cargaban combustible y utilizaban el minimercado de la gasolinera y se observa la llegada constante de los rodados varios con dos ocupantes. Al ver que estaba toda la zona repleta de motos, los conductores de los vehículos que no estaban involucrados en el robo decidieron huir sin realizar alguna maniobra que pudiera alterar a los asaltantes. En las imágenes se puede ver que mientras la mayoría de los motoqueros robaba el combustible, otros paseaban por la zona de carga y algunos incluso hacían piruetas balanceándose en una rueda. Aunque los empleados de la estación de servicio llamaron seis veces a la policía, los efectivos tardaron en presentarse por lo que el lugar fue desvalijado antes de que llegaran. Respecto a los atacantes, no hay detenidos y la policía está intentando identificar a alguno de todos los que estuvieron presentes en la estación de servicio.

