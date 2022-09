Tras el atentado contra Cristina Kirchner, Grabois postergó su salida del FdT

El Frente Patria Grande suspendió la definición sobre su salida del Frente de Todos y se mantendrá dentro del bloque legislativo. El pasado viernes, iba a ser la fecha en la que el partido liderado por Juan Grabois iba a anunciar sus argumentos para salir del bloque. Sin embargo el atentado contra Cristina Kirchner, postergó la definición. Durante el día de hoy se realizó el Congreso Federal del Frente Patria Grande del cual participaron Juan Grabois, los diputados nacionales Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, la diputada de la provincia de Buenos Aires, Lucía Klug, la legisladora porteña Ofelia Fernández además de los concejales y concejalas que responden a dicha fuerza. También estuvieron presentes delegados de las 23 provincias del país. En el transcurso del encuentro, el espacio político discutió sobre el cambio cualitativo en la situación política nacional tras el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, siendo esa la razón principal para suspender la definición de un egreso de la bancada oficialista. En relación al hecho en sí, el FPG propugnará por un tratamiento serio afirmando que “no hay casualidades ni loquitos ni ineptos sino causalidades, asesinos y responsables”. En ese sentido, exhorta al gobierno federal a cuidar a su máxima dirigente y garantizar una investigación seria. En ese sentido, teniendo en cuenta la experiencia latinoamericana, el FPG se propone trabajar para desescalar la violencia, la promoción de una paz con justicia social y neutralizar las expresiones antidemocráticas promoviendo un pliego de consensos mínimos con los actores democráticos de la oposición política. Naturalizar la violencia, afirmaron, siempre es en perjuicio de la Nación y particularmente de los más vulnerables. Adicionalmente, en el encuentro se comunicó a los delegados que existe una vía de resolución para la sanción de una importante medida de carácter distributivo destinada a los sectores sociales más vulnerados, principal demanda del Frente Patria Grande al gobierno nacional. Entre las resoluciones del congreso se destaca la decisión de enfrentar cualquier agresión física, jurídica o simbólica contra CFK, reafirmando su alianza con la ex presidenta a quien calificaron de principal líder del movimiento nacional popular. Para llevar adelante dicha resolución establecieron acciones en todos sus campos de intervención política entre los que se encuentran las movilizaciones callejeras, cuerpos legislativos, universidades y organizaciones sectoriales. Asimismo, el Congreso resolvió retomar las actividades en todas las provincias del país tendientes a la construcción participativa del Plan Quinquenal de Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal que ya se realizaron en Tucumán, Corrientes, Entre Ríos y Catamarca junto a Wado de Pedro. También se debatió sobre la necesidad de acelerar y federalizar las políticas públicas populares. Finalmente, el Frente Patria Grande reafirmó su rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y su compromiso prioritario con los humildes, planteando la necesidad de sostener al interior del Frente de Todos el respeto a la principal cláusula del contrato electoral de la coalición gobernante: empezar por los últimos para llegar a todos.

